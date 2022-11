WM 2022: Boycott Qatar 2022 - Es geht gerade erst los! I Flutlicht an! Podcast

Hinter der WM-Fassade: So ignoriert Katar Menschenrechte

Susanne Franke gehört der Schalker Fan-Initiative e. V. und „Boycott Qatar 2022″ an. Im Podcast „Fluchtlicht an!“ spricht sie über ihre Beweggründe, das anstehende Turnier zu boykottieren.

Die Mitglieder dieser Initiative sind kurz vor dem umstrittenen Turnier als Gesprächspartner*innen so gefragt wie nie zuvor – und werden auch nicht müde, ihre Sache zu erklären. Denn Missverständnisse sind längst Teil des Systems. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Franke wird beispielsweise richtig fuchsig, wenn ausgerechnet ihrer Gruppe Eurozentrismus vorgeworfen wird, weil sie nun die erste Weltmeisterschaft in der arabischen Welt kritisieren. Es sei vielmehr mit dem Turnier der Höhepunkt einer extrem kritischen Entwicklung erreicht, so dass sich der Protest jetzt formiert hat. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Nicht unsere WM“

Aber nicht umsonst heiße es: „Boycott Qatar 2022″, erklärt die leidenschaftliche Schalkerin. Es gehe um den Boykott eines Turniers, nicht den der Region – obgleich es natürlich in Katar selbst auch einiges lautstark zu kritisieren gebe.

Aber man werde sie nun erst recht nutzen, um zu kritisieren, wohin der Fußball sich bewegt. Die Botschaft: „Ihr habt etwas entschieden, was wir als Fans nicht haben wollten. Es ist eure, aber es ist nicht unsere WM.“

Bringt ein Boykott etwas?

So nicht, FIFA, DFB und Co.!

Ob man WM-Spiele dadurch ersetzt, gemeinsam alte Partien zu schauen, zu stricken oder ein Kickerturnier zu veranstalten, spiele dabei keine Rolle, sagt die Fußballliebhaberin. Es gehe letztlich um Sichtbarkeit und darum, auch während des Turniers immer wieder darauf zu verweisen: so nicht, FIFA, DFB & Co.

Fußball als Gemeinschaftserlebnis

Zunächst erlebt sie den als Kind mit ihrem Papa, und zwar vor allem als Gemeinschaftserlebnis. Ihr „gar nicht mal so emotionaler Vater“ reagiert im Stadion auf eine Art, die sie ebenso fasziniert wie die Tatsache, dass Fans sich 90 Minuten in den Regen stellen, um im Zweifel eine Niederlage zu sehen. Nieselregen auf der Kinderbrille gehört zu ihren ersten Erinnerungen an Fußball.