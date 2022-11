Grand Slam of Darts: Drama um Ehefrau von Peter Wright! Joanne mit Schmerzen im Krankenhaus

Beim Grand Slam of Darts muss Peter Wright nach der Gruppenphase die Segel streichen. Grund dafür dürfte auch der Gesundheitszustand seiner Ehefrau sein.

Am letzten Gruppenspieltag beim Grand Slam of Darts verlor der Schotte mit 2:5 gegen Nathan Aspinall und fiel auf Rang drei zurück, was gleichbedeutend mit dem Turnier-Aus war. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)