FIFA 23: Auftakt in der Virtual Bundesliga! Köln mit Traumstart, VfL bleibt ohne Punkt

Erfolgsduo schlägt Neulinge

Damit unterstrich das Erfolgsduo die eigenen Ansprüche und knüpfte darüber hinaus an die positiven Eindrücke aus Endphase von FIFA 22 (Top 20 beim FeCWC) an. Neben den Geißböcken konnte einzig die eSports-Abteilung des Hamburger SV ebenfalls die perfekte Punkteausbeute verbuchen. Rekordmeister Werder Bremen blieb zumindest ungeschlagen.

Für TimoX und Chaser verlief die Premiere im Trikot des VfL miserabel. Nach einer weiteren Schlappe gegen Vizemeister St. Pauli stehen die Neulinge nach Spieltag zwei sogar am Tabellenende der Nord-West-Division. Klares Fazit: Die beiden müssen sich noch finden - vor allem in der Defensive. 17 Gegentreffer in sechs Partien sind deutlich zu viel. Der Umbruch hält an.