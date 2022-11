Frauen-Handball, EM: Rumänien - Deutschland im Liveticker

Mit hängenden Köpfen schlichen Alina Grijseels und Co. in die Kabine, die Enttäuschung war groß. Der Traum von der ersehnten Medaille bei der Europameisterschaft ist für die deutschen Handballerinnen geplatzt . Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch schied nach dem 21:29 (9:13) gegen den übermächtigen Olympiasieger Frankreich vorzeitig aus. (SERVICE: Alle Gruppen der Handball-EM)

„Wir hätten zu 100 Prozent an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, das haben wir leider nicht geschafft“, sagte Gaugisch: „Wir mussten für unsere Tore sehr hart arbeiten.“ Die DHB-Auswahl präsentierte sich über weite Strecken ebenbürtig, Frankreich sei aber „einfach deutlich abgezockter gewesen als wir“, erklärte der Trainer.

Der Fokus richtete sich direkt nach Abpfiff auf das letzte Hauptrundenspiel gegen Rumänien am Mittwoch (15.30 Uhr/Sportdeutschland.tv). „Wie es der Teufel so will, kann das noch entscheidend sein", betonte Gaugisch. Mit einem Erfolg hätte Deutschland noch die Chance, auf den dritten Rang zu springen, der für das Spiel um Platz fünf berechtigt.