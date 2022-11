Biathlon: Überraschende Wende bei Olsbu Röiseland - Norwegerin zum Auftakt doch fit

Das norwegische Biathlon-Team bangt vor dem Auftakt in Kontiolahti um den Einsatz von Gesamtweltcup-Siegerin Marte Olsbu Röiseland. Nun ist klar, ob sie an den Start gehen wird oder nicht.

Aufatmen in Norwegen!

Marte Olsbu Röiseland wird rechtzeitig fit zum Saisonauftakt im finnischen Kontiolahti. Das verkündete der Verband am Montag.

Damit wird es auch zum ersten Duell mit ihrem Ehemann Sverre kommen. Der 32-Jährige arbeitet seit wenigen Monaten als Disziplintrainer für das deutsche Team. „Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, weiterzumachen. Ich will unbedingt gegen ihn in Oberhof kämpfen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich mit einem der deutschen Mädels (um eine Medaille) kämpfe“, sagte Olsbu Röiseland im Interview auf der Homepage vom Weltverband IBU.