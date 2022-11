WM 2022: Ex-Bayern-Star Hargreaves verrät - Musiala wie Kaká!

Musiala und Co: Diese deutschen WM-Fahrer sind in Topform

Ex-Bayern-Star Owen Hargreaves schwärmt von Jamal Musiala, verrät, was den Youngster so besonders macht. Auch bei der WM traut Hargreaves ihm Großes zu - und zieht einen Vergleich zu einem ehemaligen Weltstar.

