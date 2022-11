WM 2022: Alle Weltmeister seit 1930 im Überblick

Erstmals findet mit der Endrunde in Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter statt.

Vor dem Beginn am Sonntag blickt SPORT1 zurück auf alle Weltmeister.

Vier Jahre später gewann ebenfalls die Heimmannschaft das Turnier, für das nun eine Qualifikation nötig war. Italien holte sich die Trophäe in der Nachspielzeit, nachdem die Südeuropäer zunächst gegen die Tschechoslowakei in Rückstand geraten waren. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

„Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen“

Nach zwei Turnierpausen wurde die nächste WM im Jahr 1950 in Brasilien ausgetragen. Noch gab es kein reines Endspiel, sondern eine Finalrunde. Brasilien hätte im letzten Spiel ein Unentschieden zum Titel gereicht, doch Uruguay schockte die Gastgeber elf Minuten vor Spielende und holte sich den Titel.

Die Weltmeisterschaft im Jahre 1954 ist heutzutage als „Das Wunder von Bern“ bekannt. Deutschland setzte sich im Finale gegen die Favoriten aus Ungarn durch. In der Vorrunde hatte es noch ein 3:8 gegen Ungarn gegeben. Doch im Endspiel holte die Mannschaft von Bundestrainer Sepp Herberger ein 0:2 auf. Die deutschen Schützen: einmal Max Morlock, zweimal Helmut Rahn.

1958 trug Schweden das Turnier aus und musste sich im Finale geschlagen geben. Als erste Mannschaft überhaupt triumphierten die Brasilianer auf einem anderen Kontinent. Besonders der damals 17-Jährige Pelé legte in diesem Jahr den Grundstein für seinen Weltruhm.

Das Wembley-Tor

Vier Jahre später verteidigte Brasilien den Titel in Chile. Im Finale setzte sich die Mannschaft gegen die Tschechoslowakei mit 3:1 durch.

1966 holte sich England im heimischen Wembley den bisher einzigen WM-Titel. Deutschland konnte sich noch in letzter Minute in die Verlängerung retten. Danach folgte das wohl umstrittenste Tor in der Geschichte der WM-Endspiele.