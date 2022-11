Riot kündigt MSI und Worlds-Änderungen für 2023 an - Kommt das Double-Elimination-Bracket?

Auch in diesem Jahr waren die League of Legends World Championship, kurz LoL Worlds, wieder ein großer Erfolg. Über 5 Millionen gleichzeitige Zuschauer krönten das Finale als eines der meistgeschauten eSports-Events aller Zeiten. Trotzdem sind nicht alle Fans zufrieden mit dem Turnier-Format.

Im anderen großen Wettbewerb des Sports, dem MSI, steckt ebenfalls noch Verbesserungspotenzial. Dieses möchte Entwickler und Organisator Riot Games im kommenden Jahr 2023 wohl mehr ausschöpfen und hat nun Änderungen an den Formaten der beiden Turniere angekündigt. Werden fortan die Wünsche der Fans erfüllt?

LoL Worlds & MSI: Fans weiterhin enttäuscht von K.o.-Phase

Während einer Pressekonferenz haben Naz Aletaha, Global Head of League of Legends Esports, und John Needham, President of eSports bei Riot Games, Änderungen für die Formate der beiden großen LoL-Wettbewerbe angekündigt. Zur Enttäuschung einiger Fans, soll das sogenannte „Single Elimination“-Format jedoch erhalten bleiben.