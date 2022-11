WM 2022: Diese drei DFB-Positionen sind in deutscher Startelf noch offen!

In sieben Tagen wird‘s ernst!

Eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Japan testet die Nationalmannschaft heute in Maskat gegen den Oman (18 Uhr/MESZ). Es ist die Generalprobe vor dem Wüsten-Turnier in Katar. Und viele Fans fragen sich: Sehen wir heute schon die WM-Startelf?

Nein! Bundestrainer Hansi Flick hat bereits angedeutet, dass er gegen den Weltranglisten-75. einige Spieler schonen will. „Es wird geschaut: Wer braucht eine Pause, wer nur 45 Minuten? Wir wollen alle für Japan auf dem gleichen Niveau haben und werden wohl den einen oder anderen schonen.“

Großteil der DFB-Startelf steht fest

Klar ist: Antonio Rüdiger und Thomas Müller (beide Hüftprobleme) werden nicht spielen und erst am Samstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Wahrscheinlich, dass Stars wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich oder Kai Havertz, die viele Spiele in den Knochen haben, nicht über die volle Distanz gehen.

In Flicks Gedanken steht die erste Elf zum Großteil ohnehin schon. Manuel Neuer ist im Tor gesetzt, den Innenblock davor sollen Rüdiger und Niklas Süle bilden. Auf der rechten Seite hat Dauerbrenner Thilo Kehrer, der die meisten Minuten in der Flick-Ära bekommen hat, den Vorrang.

Joshua Kimmich soll auf der „Sechs" die Fäden ziehen, in der Offensivreihe davor werden wohl Leroy Sané und Musiala wirbeln. Ganz vorne dürfte die Wahl nach dem Ausfall von Timo Werner wohl auf Chelsea-Angreifer Havertz fallen.

David Raum vs. Christian Günter

Leipzig-Star Raum war zuletzt bei Flick gesetzt, stand in den letzten fünf Länderspielen immer in der Startelf. Vor einem Jahr machte der Bundestrainer den offensiven Linksverteidiger, damals noch bei Hoffenheim unter Vertrag, zum Nationalspieler.

Allerdings: Raum hing zuletzt bei seinem neuen Klub RB Leipzig durch, gab in 14 Bundesligaspielen nur eine Torvorlage. Günter kommt dafür mit dem Rückenwind aus der Überflieger-Saison mit Freiburg und stellt Startelf-Ansprüche: „Ich möchte es dem Hansi so schwer wie möglich machen, mich nicht aufzustellen, und will natürlich spielen.“