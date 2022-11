Vettel: „Selbstzweifel“ nach Ferrari-Abgang

Sebastian Vettel blickt vor dem Abschied aus der Formel 1 mit Zufriedenheit auf seine Karriere zurück, haderte nach der erfolglosen Titelmission bei Ferrari zwischenzeitlich aber mit sich selbst. Der „große Rückschritt“ in der Saison 2020 und „auch die Tatsache, dass es für mich bei Ferrari zu Ende geht“, hätten ihn nicht unberührt gelassen, sagte Vettel im Sport1-Interview vor dem Großen Preis von Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky).

Am Schluss habe er bei Ferrari etwas den Fokus verloren: "Als mir klar wurde, dass das mit dem Titel in Rot nichts werden würde, gab es einen Bruch in meinem Denken." Mit der Zeit seien die Selbstzweifel aber verflogen.