WM 2022: Diesen WM-Bestwert hat Deutschland inne

Die Akteure von Bundestrainer Hansi Flick kommen in der laufenden Saison 2022/23 laut Opta auf insgesamt 25.276 Minuten Spielzeit in den Top-Fünf-Ligen Europas - mehr als jede andere Nation bei der WM aufweisen kann. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Alle 26 von Hansi Flick für die WM berufenen Spieler verdienen ihr Geld in einer der Top-Fünf-Ligen Europas und sind mit wenigen Ausnahmen auch Stammspieler in ihren Vereinen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November gegen Japan in das Turnier in Katar, zuvor bestreitet sie am Mittwochabend um 18 Uhr (Oman - Deutschland ab 18 Uhr im LIVETICKER) noch ein Testspiel im Oman. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)