Segeln: Caudrelier gewinnt Route du Rhum in Rekordzeit

Charles Caudrelier gewinnt in Rekordzeit © AFP/SID/LOIC VENANCE

Der französische Segler Charles Caudrelier hat die prestigeträchtige transatlantische Segelregatta Route du Rhum gewonnen. In einer Rekordzeit von 6 Tagen, 19 Stunden und 47 Minuten erreichte der 48-Jährige am Mittwochvormittag das Ziel in Pointe-a-Pitre auf der Kraibikinsel Guadeloupe.