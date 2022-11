WM 2022: Gruppe C in der Analyse mit Messi & Lewy

WM-Gruppe C: Messis letzte Chance!

Bei der WM 2022 in Katar spielen die beiden Weltstars bereits in der Gruppenphase gegeneinander. Komplettiert wird die Gruppe durch Mexiko und Saudi Arabien. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Wie die großen Stars und Trainer der unterschiedlichen Länder heißen, in welcher Formation sie auftreten und weitere spannende Fakten erfahren Sie hier im SPORT1-Überblick!

Ihr Trainer heißt Gerard Tato Martino, der zuvor bereits den FC Barcelona und die Nationalmannschaft Argentiniens trainiert hat und gewöhnlich in einem 4-3-3 spielen lässt.

Der Kader der mexikanischen Nationalmannschaft besteht zum Großteil aus Spielern, die in der heimischen Liga unter Vertrag stehen. Das beste Beispiel hierfür ist Guillermo Ochoa. Der mittlerweile 37-jährige Torhüter spielt beim mexikanischen Top-Klub CF América und nimmt dieses Jahr an seinem fünften WM-Turnier teil.

Die wohl letzte WM des polnischen Top-Stars Robert Lewandowski soll dieses Jahr auf jeden Fall erfolgreicher verlaufen als die letztjährigen. Die WM 2014 verpassten die Polen, 2018 flog man bereits in der Gruppenphase raus.

Neben Robert Lewandowski stehen weitere große Stars im Kader: Auf der Torhüterposition steht mit Wojciech Szczęsny (Juventus Turin) ein sehr erfahrener Mann zwischen den Pfosten, mit Piotr Zielinski (SSC Neapel), Nicola Zalewski (AS Rom) und Arkadiusz Milik (Juventus Turin) stehen außerdem weitere Stammspieler von italienischen Top-Klubs im Kader.

Dieses Jahr steht mit Hervé Renard ein echter Weltenbummler an der Seitenlinie. Der Franzose trainierte vor der Nationalmannschaft Saudi Arabiens bereits die Elfenbeinküste, Sambia und Marokko, war außerdem auch in Frankreich auf Vereinsebene tätig. Saudi-Arabien lässt er im 4-3-3 auflaufen.

Die meisten Spieler im Kader spielen in der saudi-arabischen Liga. Der wertvollste Spieler ist mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro Sultan Al-Ghannam, Außenverteidiger von Al Nassr.

Als weiterer Star der Mannschaft kann außerdem Salem Al Dawsari angesehen werden. Der 31-jährige ist besonders in der Offensive von erheblicher Bedeutung. Bei der Qualifikation für die WM 2022 in Katar schoss Al Dawsari den Großteil der Tore. In der Vergangenheit spielte er für ein halbes Jahr beim FC Villarreal.