WM 2022: Lionel Messi traut Argentinien den WM-Titel in Katar zu

Lionel Messi will sich mit Argentinien in Katar zum Weltmeister krönen. Der Superstar rechnet sich durchaus berechtigte Chancen auf den Titel aus, sieht aber auch starke Konkurrenz.

In Katar wird der PSG-Superstar bereits zu seiner fünften Fußball-WM antreten, um den noch in seiner Titelsammlung fehlenden Pokal zu gewinnen. Der 35-Jährige rechnet sich und der argentinischen Nationalmannschaft dabei durchaus gute Chancen aus: „Wir befinden uns in einer guten Phase. Wir dürfen nicht dem Wahnsinn der Leute verfallen und glauben, dass wir Weltmeister werden. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen“, sagte Messi gegenüber Mundo Deportivo .

Messi traut „jungem“ Spanien viel zu

Messi trifft mit Argentinien in Gruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Den Auftakt in die WM absolviert die Albiceleste am 22. November um 11 Uhr deutscher Zeit gegen den katarischen Nachbarn Saudi-Arabien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)