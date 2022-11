WM 2022: Musiala wird deutscher WM-Star - Kolumne von Alex Steudel

Wer wird der deutsche WM-Star?

Erinnert ihr euch an 2010? Für mich war das die schönste WM von allen. Deutschland spielte plötzlich schönen Fußball. Ich war selbst in Südafrika und habe es erlebt. Menschen aus aller Welt redeten nur noch über Neuer, Kroos, Müller, Özil. Wir hatten auf einen Schlag einen ganzen Batzen Superstars. Sie waren jung, und sie brauchten das Feld.

So etwas kannst du natürlich nicht planen. Ich glaube nicht, dass es bei dieser WM vier deutsche Spieler ganz nach oben in die Hirne der Fußballfans schaffen.

Aber ich glaube an Jamal Musiala. An sonst niemanden. Das ist nicht abschätzig gemeint. Wir hatten selten so viele gute Leute. Aber wir haben nur einen Musiala.

Schluss mit Blamagen

Ilkay Gündogan hat gestern gesagt, er wäre enttäuscht, wenn er am Mittwoch in einer Woche gegen Japan nicht in der Startelf stehen sollte. Ich wäre enttäuscht, wenn er drinstünde. Ich will einen Neuanfang.