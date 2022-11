Journalisten beklagen Eingriffe in freie Berichterstattung

Wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fühlen sich Journalisten vor Ort vom Recht auf freie Berichterstattung eingeschränkt. Der dänische Korrespondent Rasmus Tantholdt vom Sender TV2 ist im Vorfeld der WM in Katar offenbar in seiner Live-Berichterstattung gestört worden. Der US-Amerikaner Grant Wahl berichtete auf seiner Homepage von einem Vorkommnis, bei dem er zur Löschung eines Fotos aufgefordert worden sein soll.

Wahl hatte laut eigener Angabe beim offiziellen Akkreditierungszentrum seinen Arbeitsausweis abholen wollen und dabei den Slogan "Now is all" an einer Wand fotografiert. Eine Sicherheitskraft sei binnen Sekunden bei ihm gewesen und habe ihn zur Löschung aufgefordert, der er offenbar nicht nachgekommen ist.