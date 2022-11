Kunstturnen: Olympiasiegerin Lee peilt Paris 2024 an

Kunstturn-Olympiasiegerin Sunisa Lee wird ihre derzeitigen Wettkämpfe auf College-Niveau zum Jahresende einstellen und sich ab 2023 auf die Sommerspiele in Paris 2024 vorbereiten. Dies kündigte die 19 Jahre alte US-Amerikanerin in Washington an.

"Es war eine Entscheidung, die mich lange belastet hat. Aber jetzt bin ich auf Paris ausgerichtet und weiß, was ich tun muss", sagte Lee, die in Tokio 2021 die Goldmedaille im Mehrkampf gewonnen hatte. In diesem Jahr ging sie lediglich für die Universität von Auburn/Alabama an die Geräte und nahm nicht an den Weltmeisterschaften in Liverpool teil.