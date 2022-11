"Historischer Fehler": Schalke distanziert sich von Katar-WM

Der Bundesligist FC Schalke 04 distanziert sich unter dem Motto #MenschenSindWichtiger von der in Kürze beginnenden Weltmeisterschaft in Katar.

Die Vergabe der WM-Endrunde an den Golfstaat im Jahr 2010 sei „ein historischer Fehler in der Geschichte des Fußballs“ gewesen, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.