Eishockey-Bundestrainer Söderholm wechselt nach Bern

Riesen-Knall beim DEB: Bundestrainer Toni Söderholm wirft nach vier Jahren hin und wechselt zum Schweizer Spitzenklub SC Bern. Das bestätigte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwochmorgen. Demnach einigte sich der Finne mit dem Verband auf eine sofortige Vertragsauflösung. Die Suche nach einem Nachfolger werde laut DEB „mit großer Sorgfalt unverzüglich“ aufgenommen.

Söderholm, der im Dezember 2018 Nachfolger des Olympia-Silbermedaillengewinners Marco Sturm geworden war, hatte die Nationalmannschaft bei der WM in Finnland mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale geführt. Erst am Sonntag verteidigte der 44-Jährige mit dem DEB-Team erfolgreich den Deutschland Cup in Krefeld.