Frankreich: Frankfurts Kolo Muani ersetzt verletzten Nkunku

Bundesliga-Profi Randal Kolo Muani von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ersetzt bei Fußball-Weltmeister Frankreich den verletzten Leipziger Christopher Nkunku. Das gab der französische Verband FFF am Mittwoch bekannt.

Zurzeit befindet sich der Angreifer noch mit seinem Klub in Japan. Er werde sich am Donnerstagmorgen dem französischen Team in Katar anschließen, teilte die FFF mit. Der 23-Jährige hatte im September seine ersten beiden Länderspiele für den WM-Titelverteidiger bestritten.