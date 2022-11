Japan nimmt Südkorea als Vorbild

Kapitän Maya Yoshida glaubt beim WM-Start der japanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland an die Überraschung.

Kapitän Maya Yoshida glaubt beim WM-Start der japanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland an die Überraschung und setzt dabei auf die Lehren aus der Vergangenheit. „Natürlich sind wir nicht auf dem gleichen Level. Deutschland wurde viermal Weltmeister, aber wir möchten die ganze Welt überraschen“, sagte der Schalke-Profi der Sport Bild: „Unsere Siegchance liegt nie bei null. Außerdem hat Südkorea gezeigt, dass Deutschland nicht unbesiegbar ist.“

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte als Weltmeister bei der WM 2018 gegen Südkorea (0:2) verloren und schied in der Gruppenphase aus.

In Katar setzt Japan auf mehrere Profis aus der Bundesliga. "Ein Vorteil ist, dass eine Vielzahl von uns in Deutschland spielt und wir den deutschen Fußball perfekt kennen", sagte Yoshida, der Joshua Kimmich als "Schlüsselspieler" der DFB-Elf ausmachte: "Er besitzt hohe Qualität, gibt das Kommando vor, ist Balleroberer und durch seine Kreativität Aufbauspieler in einem. Dazu ein Anführer. Ihn müssen wir stoppen."