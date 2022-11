WM 2022 Katar: Frankfurt-Star Randal Kolo Muani wird bei Frankreich für Christopher Nkunku nachnominiert

Christopher Nkunku von RB Leipzig wird die WM in Katar verletzungsbedingt verpassen. Eintracht-Senkrechtstarter Randal Kolo Muani springt in allerletzter Sekunde auf den Zug auf.

Für Kolo Muani geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Der 23-Jährige spielte bei der Eintracht eine herausragende Hinrunde. Kolo Muani war in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal an 19 Treffern beteiligt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)