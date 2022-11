Für den guten Zweck: Olympiasieger Zverev wird versteigert

Tennis-Olympiasieger Zverev wird versteigert. Für den guten Zweck können Fans im Rahmen des RTL-Spendenmarathons ein „Meet and Greet“ ergattern.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird versteigert. Für den guten Zweck können Fans im Rahmen des RTL-Spendenmarathons ein „Meet and Greet“ mit Deutschlands bestem Tennisspieler ergattern. Die Auktion endet am 18. November um 17.50 Uhr, der Startpreis liegt bei 10.000 Euro.

Dem Meistbietenden winkt als weiteres Andenken ein signierter Schläger, mit dem Zverev die diesjährigen French Open bestritten hatte. Beim Sandplatzturnier in Paris war der 25-Jährige Anfang Juni bis ins Halbfinale gestürmt.

Der Gala-Abend findet am 2. Dezember im "Tannenhof Resort Spa & Sport" in Weiler im Allgäu statt. Dort wird dem Meistbietenden außerdem Zverevs signierte Mannschaftsjacke der Olympischen Spiele überreicht. In Tokio hatte Zverev als erster Deutscher die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen.