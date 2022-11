WM 2022: Diese Hüften machen Sorgen! DFB-Duo Rüdiger und Müller verletzt, Japan-Spiel in Gefahr?

Müller und Rüdiger trainieren individuell

Offenbar nicht! Das gab zumindest Flick auf der Pressekonferenz nach dem ersten Training in Maskat zu verstehen. „Thomas wird am Samstag wieder mit der Mannschaft trainieren können, genauso wie Toni“, sagte der 57-Jährige. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Flick bleibt optimistisch

Dann sind es allerdings nur noch vier Tage bis zum Turnierstart gegen die Japaner! Eine ideale Vorbereitung sieht sicher anders aus. Gerade für Müller, der schon vor seinen Hüftbeschwerden mit anderen Wehwehchen (Corona-Virus, Magen-Darm-Grippe) zu kämpfen hatte – und auch bei seinem bislang letzten Einsatz am 26. Oktober mit dem FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona nur 27 Minuten auf dem Rasen stand.

Flick bleibt trotzdem optimistisch, dass neben Rüdiger auch Müller rechtzeitig topfit wird. „Er hat gut trainiert in München, die Abstimmung mit ihm und dem Verein war sehr gut“, sagte der DFB-Coach, machte aber auch klar, dass es in der Offensive mit Jamal Musiala, Mario Götze und Co. nicht an Alternativen zum Weltmeister von 2014 mangelt: „Auf diesen Positionen haben wir sehr gute Qualität, das brauchen wir aber auch. Wenn die Spieler ihre Top-Performance zeigen, wird es für uns sehr schwierig, wen wir einsetzen.“