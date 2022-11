Liebes-Aus bei Sportmoderatorin! Laura Wontorra und Bochum-Stürmer Simon Zoller haben sich getrennt

„Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor Wochen getrennt“, heißt es in einem kurzen und knappen Statement. Seit 2016 ist die 33-Jährige mit dem Bundesliga-Stürmer verheiratet.

Wontorra und Zoller sollen sich auseinander gelebt haben

Eine Freundin der ehemaligen SPORT1 -Moderatorin verriet dem Boulevard-Blatt: „Es klingt immer so banal. Aber Laura und Simon haben sich auseinandergelebt. Beide sind erfolgreich, machen Karriere. Laura ist enorm erfolgreich als TV-Moderatorin und ständig unterwegs. Wegen der Fußballberichterstattung zur Champions League reist sie quer durch Europa. Simon ist wegen Training und Spielen zeitlich stark gebunden. Es blieb einfach keine Zeit mehr für Zweisamkeit.“

Ihren sechsten Hochzeitstag am 12. November verbrachten sie jedenfalls getrennt - und zwar auf der Arbeit. Wontorra moderierte in Berlin, Zoller trainierte beim Bundesligisten in Bochum.