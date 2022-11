Medien: Eishockey-Bundestrainer Söderholm wechselt nach Bern

Toni Söderholm steht wohl vor Wechsel in die Schweiz © FIRO/FIRO/SID

Söderholm, der im Dezember 2018 die Nachfolge des Olympia-Silbermedaillengewinners Marco Sturm angetreten hatte, hatte seinen auslaufenden Vertrag erst im März bis 2026 verlängert und die Nationalmannschaft bei der WM in Finnland mit der besten Vorrunde der Geschichte ins Viertelfinale geführt. Erst am Sonntag hatte der 44-Jährige mit dem DEB-Team erfolgreich den Deutschland Cup in Krefeld verteidigt.