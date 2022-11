Champions Hockey League: Straubing vor dem Aus

Die Straubing Tigers stehen in der Champions Hockey League (CHL) vor dem Aus.

Die Straubing Tigers stehen in der Champions Hockey League (CHL) vor dem Aus. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor sein Achtelfinal-Hinspiel bei Frölunda HC in Göteborg/Schweden am Dienstag mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) und braucht im Heimspiel gegen den CHL-Rekordsieger kommende Woche ein kleines Wunder.