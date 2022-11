WM 2022: Sadio Mané fällt aus! Bayern-Star verpasst die ersten Spiele für den Senegal

„Wir haben einen Arzt der Nationalmannschaft geschickt, der den ganzen Tag in München und dann in Österreich verbracht hat, um Untersuchungen zu machen“, erklärte Cissé. Die gute Nachricht sei, dass keine Operation notwendig werde. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Sadios Verletzung wird ihn eine Woche bis zehn Tage beeinträchtigen, dann wird es ein Kontroll-MRT geben“, kündigte der Senegal-Coach an. Diesen Plan bestätigte auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann jüngst.

Senegal Vizepräsident: „Wir müssen ohne Sadio gewinnen“

Der Senegal trifft in der Vorrundengruppe A ohne ihren Superstar zuerst auf die Niederlande (Montag, 21. November, ab 17 Uhr im Liveticker), ehe es vier Tage später gegen Katar und zum Abschluss der Gruppephase am 29. November gegen Ecuador um den Einzug in die K.o.-Runde geht. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)