Formel 1: Teamchef Binotto vor dem Aus? Ferrari reagiert

„In Bezug auf Spekulationen in bestimmten Medien über die Position des Teamchefs von Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, erklärt Ferrari, dass diese Gerüchte völlig unbegründet sind“, hieß es in einer Twitter-Mitteilung.

Auslöser der jüngsten Gerüchte war unter anderem Binottos Abwesenheit bei den letzten beiden Grand Prixs in Brasilien und Mexiko. Die begründete der Ferrari-Capo damit, dass er bereits am Auto für 2023 arbeite. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Auch 2021 machte der Italiener, der einst Michael Schumachers Motoringenieur war, das schon so. Doch die Lage ist 2022 eine andere.

Denn Ferrari war Anfang des Jahres noch WM-Favorit und droht jetzt sogar den zweiten Rang noch an Mercedes zu verlieren. In der Konstrukteurs-WM liegen die Silberpfeile mit nur 19 Zählern Rückstand in Lauerstellung. Viel schlimmer: Die ständigen Defekte und Klamauk-Einlagen, die die Scuderia auf den Asphalt zaubert. Erst in Brasilien lachte das Fahrerlager wieder über ein Reifenchaos im Qualifying am Auto von Charles Leclerc. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)