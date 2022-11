Anzeige

FIFA 23: Wer fordert Leipzig heraus? Das sind die Favoriten der Virtual Bundesliga FIFA 23: Das sind die Favoriten der VBL

Anders "RBLZ_Anders" Vejrgang und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin (r.) gehen als Titelverteidiger ins Rennen © Imago

Marc Engelbrecht

Bereits zum fünften Mal sucht die VBL CC den deutschen Klubmeister im eFootball. Sage und schreibe 29 Vereine werfen in diesem Jahr ihren Hut in den Ring. Wer hat die besten Karten?

Endlich geht es wieder los!

Am Dienstag, den 15. November startet die Virtual Bundesliga Club Championship in ihre fünfte Spielzeit. Insgesamt 29 Teams versuchen die Meisterschale am Ende in den eigenen Händen zu halten. Und das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt.

Neben Rekordmeister Werder Bremen oder dem aktuellen Champion RB Leipzig kehrt beispielsweise mit dem VfB Stuttgart ein ehemaliges Schwergewicht der Liga in dieser Saison zurück. Erstmalig dabei sind dagegen u.a. die Roten Teufel aus Kaiserslautern oder die Eintracht aus Braunschweig.

Doch wer geht eigentlich als Favorit ins Rennen?

Ist der Titelverteidiger überhaupt zu schlagen?

Genau wie im vergangenen Jahr kommt der Top-Favorit auf den Titel aus Leipzig. Nur dieses Mal schon mit der Schale im Gepäck. Doch wer hofft, die Roten Bullen wären auch nur einen Prozent satter und damit weniger heiß auf die Meisterschaft als in der abgelaufenen Spielzeit, der hofft vergebens. Besonders die beeindruckende Frühform sollte der Konkurrenz eine Warnung sein. So konnten die Akteure der Sachsen doch bereits einige Turniersiege in FIFA 23 verbuchen.

Mit Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin, dem amtierenden Weltmeister in der Einzeldisziplin, sowie Wunderkind Anders „RBLZ_Anders“ Vejrgang“ befinden sich nicht nur der de facto beste Spieler aus FIFA 22, sondern auch eines der größten Talente der Szene im Roster des VBL-Siegers. Zusammen mit FIFA-Veteran Richard „RBLZ_Gaucho10“ Hormes formt sich ein eingespieltes Trio auf Weltklasse-Niveau. Wer gewinnen will, wird RB wohl wortwörtlich vom Thron stürzen müssen.

Doch wer könnte zum Bullen-Jäger avancieren?

Diese Teams muss man auf dem Zettel haben

In der Division-Süd-Ost werden die Erben des FC Ingolstadt gesucht, die den Leipzigern bis zum Ende der Divisionsphase ordentlich Paroli geboten haben, sich letztlich aber mit dem zweiten Rang begnügen mussten. Die Schanzer selbst können aufgrund des Abstiegs des FCI in die dritten Liga nicht mehr an der Virtual Bundesliga partizipieren.

Anzeige

Beim Blick auf die Kader der Konkurrenz sticht sofort der des VfBs ins Auge. Der Vizemeister von 2019 kehrt nach zweijähriger Abstinenz zurück und hat große Ziele, die bereits mit der Bekanntgabe klar ersichtlich wurden: Back to the Top!

Dafür wurde das Erfolgstrio des 1. FC Heidenheim um Burak „Burak__May“ May, Deni „Denii10″ Mutic sowie Simon „harterschuss22″ Zügel komplett unter Vertrag genommen. Auf die Top-6-Platzierung in der Klubmeisterschaft folgte der zweite Platz im DfB-ePokal. Möglich, dass in der Comeback-Saison direkt ein VBL-Märchen geschrieben wird.

