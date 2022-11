Wegen Zoff mit Jake Paul: Floyd Mayweather sorgt für Riesen-Wirbel

Floyd Mayweather weigerte sich bei seinem Schau-Kampf gegen Deji anzutreten, bis Jake Paul den Ring verließ. Danach holte er sich den Sieg in acht Runden.

Am Sonntagabend ist Floyd Mayweather gegen den YouTube-Star Deji Olatunji zu einem Schau-Kampf in Dubai angetreten und verließ nach acht Runden den Ring als Sieger.

Bis es zum Aufeinandertreffen der beiden Boxer kam, dauerte es jedoch eine Weile. Wie der „Daily Mirror“ berichtet, soll sich Mayweather geweigert haben zu kämpfen, bis YouTuber Jake Paul seinen Platz am Ring verließ. Die Zuschauer mussten demnach zwei Stunden warten, bis der Hauptkampf anfing.

Paul sorgte für Verzögerung des Kampfs

Wie Paul in den sozialen Medien bestätigte, sei auch er ein Grund für die Verzögerung gewesen. „Floyd würde nicht kämpfen, wenn ich nicht gehen würde“, sagte der 25-Jährige und schrieb weiter: „Flaches Ego. Und KSI weigerte sich, in meiner Nähe zu sitzen. Ich habe ihn die ganze Veranstaltung über nicht gesehen, er hat sich versteckt.“

Paul und Mayweather sind in der Vergangenheit schon einmal aneinander geraten. Als Jake Pauls älterer Bruder Logan Paul im vergangenen Sommer mit Mayweather in den Ring stieg, nutze der jüngere Paul-Bruder die Gelegenheit und entriss Mayweather dessen Mütze, was eine Auseinandersetzung der beiden auslöste, wobei der YouTuber verletzt wurde.