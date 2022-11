"Würde alles tun, um die Zeit zurückzudrehen“: Engelbrecht über Herzstillstand vor neun Jahren

Daniel Engelbrecht in seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen © Imago

Der ehemalige Fußballspieler Daniel Engelbrecht kann diese Frage ganz genau beantworten. Der heute 31-Jährige musste es am 20. Juli 2013 am eigenen Leib erfahren.

„In Stuttgart hatte ich das Ziel in der ersten Bundesliga zu landen, wurde durch den Schicksalsschlag schnell gestoppt und habe durch die Herzmuskelentzündung eineinhalb Jahre verpasst. Danach bin ich nie wieder der Alte geworden, ich war nie wieder bei 100%, meine Leistungsfähigkeit war nicht mehr die gleiche“, verriet er im Interview mit SPORT1 .

Erster deutscher Profi mit Defibrillator

Neben einer Herzmuskelentzündung wurden auch chronische Herzrhythmusstörungen diagnostiziert, die vier Operationen nach sich zogen. Dabei wurde Engelbrecht unter anderem ein Defibrillator in den Brustkorb eingesetzt. Sein Comeback gab er am 15. November 2014 als erster Fußballprofi in Deutschland, der mit Defibrillator spielte.