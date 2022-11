ATP-Finals: Nadal droht nach zweiter Pleite frühes Aus

Der 36-jährige Spanier, aktuell Weltranglistenzweiter, unterlag am Dienstag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime 3:6, 4:6. Bereits am Sonntag hatte Nadal seine Auftaktpartie in der Grünen Gruppe gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen verloren. (NEWS: Alles zur ATP)