"Coach" Günter sorgt für Erheiterung

Fußball-Nationalspieler Christian Günter hat in ungewohnter Rolle vor der WM-Generalprobe am Mittwoch (18.00 Uhr MEZ/RTL) im Oman für Erheiterung gesorgt. Bei der Pressekonferenz sprach ein heimischer Reporter den Freiburger als „Coach“ an. Günter reagierte routiniert und beantwortete die Frage zum Gegner mit einem Hinweis auf die zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgte Analyse.