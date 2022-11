WM 2022: DFB-Neuling Füllkrug will "jede Sekunde da sein"

Niclas Füllkrug will sich bei seiner ersten WM in Katar unabhängig von seiner Rolle voll reinhauen.

„Ein Turnier nimmt manchmal Wege, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Man braucht zu jeder Sekunde jeden Spieler mit 100 Prozent. Egal, ob er am Ende eine Minute zum Zeitschinden kriegt oder immer von Anfang an spielt“, sagte der Stürmer von Werder Bremen am Dienstag in Maskat und versprach: „Ich werde versuchen bereit zu sein und zu helfen.“