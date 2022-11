Binotto vor dem Aus? Ferrari weist "Gerüchte" zurück

Gerüchte um eine Ablösung von Binotto, der seit 1995 bei Ferrari in verschiedenen Positionen angestellt ist, gibt es schon länger. Der Ferrari-Vorsitzende John Elkann hatte beim Heimrennen in Monza noch einmal den Druck erhöht und gefordert, dass das ganze Team besser werden müsse: "Einschließlich des Teamchefs. Wir haben gesehen, dass es noch immer zu viele Fehler gibt, was Zuverlässigkeit, Fahrer und Strategie angeht."

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) droht Ferrari sogar den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM an Mercedes zu verlieren.