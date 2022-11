WM 2022: Gruppe B in der Analyse mit England & Bale

Am 21. November, also einen Tag nach dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador, startet auch die Gruppe B in die WM 2022. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Die spektakulärste Niederlage erlitt man dabei in der Nations League: Im Molineux Stadion der Wolverhampton Wanderers verlor man gegen ein starkes Ungarn peinlich mit 0:4. Am Ende beendete man den Wettbewerb auf dem letzten Platz.

Die Kritik an den Three Lions und besonders Richtung Nationaltrainer Gareth Southgate ist die Folge magerer Resultate. Bereits nach dem spektakulären EM-Finale, in dem Italien im Elfmeterschießen die Engländer in Wembley besiegte, hagelte es Kritik. Die Unzufriedenheit bezüglich der Spielweise und taktischen Entscheidungen von Southgate wächst unter Fans und Experten.