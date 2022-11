Frankreichs Weltmeister unterstützen NGOs

Die Stars des Fußball-Weltmeisters Frankreich haben sich fünf Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar klar für den Schutz der Menschenrechte positioniert.

Die Spieler der Equipe Tricolore kündigten an, staatlich nicht geförderte Gruppierungen, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, finanziell zu unterstützen, wenn sich diese „für den Schutz der Menschenrechte“ einsetzen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Außerdem betonten die französischen Spieler in einem in den Sozialen Netzwerken veröffentlichen offenen Brief, dass sie jegliche "Form von Diskriminierung ablehnen".