WM 2022: Die DFB-PK mit Hansi Flick, Niclas Füllkrug und Christian Günter im Liveticker Flick wird „einige“ Spieler schonen

WM-Startelf? "Für Götze ist kein Platz!"

Vor dem Testspiel am Mittwoch gegen den Oman stellen sich Bundestrainer Hansi Flick, Niclas Füllkrug und Christian Günter den Fragen der Journalisten. SPORT1 begleitet die DFB-PK im Liveticker.

Das WM-Abenteuer der deutschen Nationalmannschaft ist gestartet!

Am gestrigen Abend ist der DFB-Tross in der Hauptstadt des Oman Maskat eingetroffen, um sich für die zeitnah anstehende WM in Katar vorzubereiten. Das erste und letzte Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung absolviert das DFB-Team am Mittwochabend um 18:00 Uhr deutscher Zeit gegen die omanischen Gastgeber, bevor es am Donnerstag ins WM-Quartier in Doha weitergeht. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Nicht mit der Mannschaft nach Maskat gereist ist Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen, der an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt ist. Der 30-Jährige soll nach Katar nachreisen, wenn er wieder gesund ist.

Stattdessen mit im Wüstenstaat dabei ist Niclas Füllkrug. Der Torjäger von Werder Bremen könnte gegen den Oman sein Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft feiern. 2014 lief er zuletzt für den DFB auf - damals in der U20. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Christian Günter feiert ebenfalls sein WM-Debüt. Der langjährige Leistungsträger des SC Freiburg wird sich mit Leipzigs David Raum um den Posten des Linksverteidigers streiten und freut sich auf das WM-Abenteuer: „Ein Traum wird wahr“ schrieb der 29-Jährige bei Instagram.

Allen wichtigen Informationen von der DFB-PK gibt es im Ticker zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

Das war es von der Pressekonferenz aus Maskat. Einen schönen Nachmittag und bis bald.

+++ Füllkrug über das Spiel gegen den Oman +++

„Wir wollen mit einem positiven Gefühl in die WM gehen und deswegen morgen ein möglichst gutes Spiel absolvieren. Der Fokus liegt auf uns, müssen in die Abläufe reinkommen.“

+++ Füllkrug über seine Rolle +++

„Ob als Joker oder als Spieler, der immer 90 Minuten spielt. Wir brauchen jeden Einzelnen im Kader. Ich werde versuchen, stets bereit zu sein. Ich werde mich darauf vorbereiten, der Mannschaft zu helfen, auch wenn vielleicht nur noch wenig Zeit auf der Uhr ist.“

+++ Füllkrug über seine Nominierung +++

„Es war viel auf meinem Handy los. Viele Wegbegleiter haben mir gratuliert. Ich hatte jetzt gar nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es geht Schlag auf Schlag.“

+++ Füllkrug über seinen DFB-Start +++

„Das erste Training hat viel Spaß gemacht, es ist viel Qualität auf dem Platz. Ich freue mich auf diese Herausforderung und nehme sie an. Wie viel Einsatzzeit ich während des Turniers erhalte, wird man sehen.“

+++ Niclas Füllkrug betritt die Bühne +++

Hansi Flick hat Feierabend, nun ist Niclas Füllkrug an der Reihe.

+++ Flick über die WM in Katar und die Stadien +++

„Ich glaube, sie wird sehr gut organisiert sein. Die Plätze und Bedingungen sind sehr gut. Unser Trainingscamp ist fantastisch. Die Stadien sehen auf Bildern sehr beeindruckend und schön aus.“

+++ Flick über Neuer +++

„Ich kenne Manu schon sehr lange. Er hat das Torwartniveau nach oben gehievt. Er ist weiterhin für mich die Nummer eins auf der Welt. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

+++ Flick über Götze +++

„Die Regeneration ist extrem wichtig. Was mit Mario morgen ist, muss man abwarten. Er hat viele Minuten in den Beinen, deshalb überlegen wir ganz genau, was wir mit ihm machen. Er hat wahnsinnige Qualität im letzten Drittel, der erste Kontakt ist sehr gut. Er kann die Spieler per Direktspiel sehr gut einsetzen. Deshalb ist er eher eine Position dahinter. Er wirkt sehr gelöst und gereift. Er hat bewiesen, was für ein genialer Fußballer er ist.“

+++ Flick über ter Stegen +++

„Marc ist auf dem Weg der Besserung. Er wird zu uns dazustoßen, wenn er gesund ist. Es kann auch sein, dass er direkt zum WM-Quartier nach Katar fliegt.“

+++ Flick über das Spiel gegen den Oman +++

„Es wird geschaut, wer braucht eine Pause, wer nur 45 Minuten? Wir wollen alle auf dem gleichen Niveau für Japan an Bord haben. Wir werden morgen wohl den einen oder anderen schonen.“

+++ Flick über Müller +++

„Natürlich hat er eine längere Pause gehabt. Er hat hier und in München gut trainiert. Auf den Positionen vorne haben wir sehr viel Qualität. Thomas wird am Samstag mit der Mannschaft trainieren können, genauso wie Antonio Rüdiger.“

+++ Flick über die Bedingungen im Oman +++

„Ihr merkt ja selber, dass es sehr heiß tagsüber ist. Aber Abends sind die Bedinungen wirklich gut und auch der Rasen ist top.“

+++ Hansi Flick betritt die Bühne +++

Nun hat es Hansi Flick auf das Podest geschafft. Die Fragerunde mit dem Bundestrainer kann beginnen.

+++ Die PK ruht +++

Bundestrainer Hansi Flick und Niclas Füllkrug lassen noch etwas auf sich warten. Die PK wird zeitnah fortgesetzt.

+++ Journalist sorgt für Lacher in der Runde +++

Kurioser Moment: Ein einheimischer Journalist hat Linksverteidiger Christian Günter mit „Coach“ angesprochen...

+++ Los geht es mit der PK +++

Christian Günter nahm zunächst Platz und möchte sich vor allen Dingen mit Leistung anbieten. „Ich möchte es dem Hansi so schwer wie möglich machen, mich nicht aufzustellen“, so der Freiburger.

+++ Erst ein Duell zwischen dem Oman und Deutschland +++

Der Weltranglisten-75. Oman war erst einmal Gegner der deutschen Mannschaft. Am 18. Februar 1998 siegte das Team von Bundestrainer Berti Vogts in Maskat mit 2:0. Die Tore vor 10 000 Zuschauern erzielten wenige Monate vor der WM in Frankreich Jürgen Kohler und Jörg Heinrich. Für das DFB-Team war beim WM-Turnier im Anschluss im Viertelfinale gegen Kroatien Endstation (0:3).

+++ Deutschland will in Katar das 1000. Länderspiel +++

Die DFB-Elf trifft am Mittwoch um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf den Oman. Es wird das 994. Spiel der Länderspielgeschichte des DFB sein. Will die deutsche Nationalmannschaft die Marke von 1000 noch in diesem Jahr erreichen, muss es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick mindestens ins Halbfinale der WM gehen.