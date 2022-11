Prime League: Ausverkauf bei Spandau? Aufrüsten bei SK Gaming Prime? Die Gerüchte-Küche brodelt!

Ein Team, das so nicht mehr zusammenspielen wird - zumindest nicht bei Eintracht Spandau © Eintracht Spandau via Twitter

Nicht nur die Teams der großen internationalen Ligen wie die europäische LEC, die nordamerikanische LCS oder die asiatischen Vertreter rund um die koreanische LCK und die chinesische LPL sehnen den offiziellen Start der Transferperiode herbei, auch Teams der kleineren nationalen Ligen wollen endlich Nägel mit Köpfen machen und ihre Roster für 2023 verbindlich bestätigen. So auch natürlich in der heimischen, besten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga, der Strauss Prime League.

Da das Wechselfenster erst am 21. November öffnet, müssen sich sowohl Kaderplaner als auch Fans noch ein Weilchen gedulden, bis sämtliche Roster und Transfers offiziell gemacht werden können.

So lange lässt sich die Zeit gut mit all den Gerüchten, die im League-of-Legends-Orbit herumwabern, überbrücken. SPORT1 fasst die wichtigsten Meldungen aus der Welt der innoffiziellen Prime-League-Flüsterpropaganda zusammen.

Prime League: Wird Spandau generalüberholt?

Ein Name, der sowieso gerne die Schlagzeilen beherrscht, wenn es um die Prime League geht, ist der seines neusten Mitglieds Eintracht Spandaus. Das Team ging seit seiner Gründung Anfang diesen Jahres sowohl im Spring als auch im Summer Split mit dem gleichen Roster an den Start. 2023 soll sich dies nun wohl grundlegend ändern.

Sowohl Jungler Patrick „ Obsess “ Engelmann, als auch AD-Carry Leander „ Kynetic “ Sydekum und Support-Spieler Olivier „ Prime “ Payet haben den Club inzwischen verlassen. Bei letztgenannten soll es eine Tendenz in Richtung SK Gaming Prime geben, die anderen stehen - zumindest momentan noch - vor einer ungewissen Zukunft.

Als Ersatz auf der Jungle-Position scheint Spandau an einem großen Namen dran zu sein. Kein geringerer als Nikolay „ Zanzarah “ Akatov soll das Objekt der Begierde bei der Eintracht sein. Der langjährige LEC-Veteran verbrachte den letzten Split bei Misfits Gaming, welches sich nun aber aufgelöst hat und die ehemaligen Spieler sich dementsprechend nach einer neuen Bleibe umsehen müssen.

Auch für die nach dem Abgang von Kynetic frei gewordene Stelle auf der AD-Carry-Position scheint man bei der Eintracht schon fündig geworden zu sein. Ludvig „SMILEY“ Granquist scheint hier das Replacement zu sein. Der 24-jährige Schwede spielte in seiner Karriere unter anderem schon für das Farmteam von Team Vitality und zuletzt bei Team GO in der französischen LFL.