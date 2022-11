BVB-Krise! Wackelt Edin Terzic jetzt?

Leichte Berührung: VAR greift nach Foul an Hummels ein

Bei Borussia Dortmund läuft es in der Bundesliga nicht nach Wunsch. Die ernüchternde Bilanz lässt auch erste Zweifel am Trainer laut werden. Wackelt Edin Terzic schon?

„Wir starten nach der Pause nicht bei null, sondern bei Minus“, hatte der Trainer nach der bitteren 2:4-Pleite in Gladbach zu SPORT1 gesagt. Die ernüchternde Bilanz nach 15 Ligaspielen: Platz sechs, ein Torverhältnis von 25:21 (+4) und schon sechs Niederlagen auf dem Konto.

Die Dortmunder stehen aktuell sogar schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison unter Marco Rose. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die anfängliche Euphorie nach dem Trainerwechsel ist verpufft. Mit einem schlechten letzten Eindruck gehen die Schwarzgelben nun in die lange WM-Pause. „Es ist sehr enttäuschend“, wurde Terzic deutlich. „Wir rennen den Ansprüchen hinterher und müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Wir hoffen, dass von den Ausfällen viele am 1. Januar zur Vorbereitung dabei sind. Wir müssen einiges aufholen.“

Was kann der 40 Jahre alte Trainer für die Krise und wie sehr steht er jetzt unter Beobachtung? Diese Fragen werden in einer neuen Folge des SPORT1- Podcasts „Die Dortmund-Woche“ thematisiert. „Eine Entwicklung ist aktuell nicht zu sehen“, findet SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger.

BVB-Krise: Watzke verteidigt Terzic

„Wir haben viele Nachrichten von Fans bekommen, die uns fragen: ‚Wird es jetzt eng für Edin?‘ Da können wir klar sagen: Nein! Edin Terzic steht nicht zur Debatte. Er hat die Rückendeckung der Bosse, vor allem von Hans-Joachim Watzke. Er hat den Kredit, muss aber natürlich auch zeigen, was er kann und dass es mit ihm funktioniert. Die Sache mit Terzic ist ein Langzeitprojekt.“

Entsprechend deutlich hatte sich Watzke selbst übrigens am Sonntag bei Bild TV geäußert. „Wir sind definitiv hundertprozentig von Edin überzeugt, zu tausend Prozent. Er ist hier total angesehen. Lass den Jungen mal machen.“

Trotz der schwachen „Hinrunde“ (zwei Spiele stehen bis zur Halbzeit der Saison ja noch an) - schlechter waren die Dortmunder zuletzt nach der Seuchen-Hinrunde 2014/15 - halten die Bosse an Terzic fest. Sie dürften mittlerweile auch erkannt haben, dass die Borussia in erster Linie „kein Trainerproblem, sondern ein Mentalitätsproblem hat“, wie SPORT1-Reporter und BVB-Experte Oliver Müller analysiert.