„Ungefilterte Kommunikation“: Enrique will aus Doha streamen

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique will während der Fußball-WM in Katar eine direkte Verbindung mit den Fans über die Streaming-Plattform Twitch herstellen. Das kündigte der 52 Jahre alte Coach des deutschen Vorrundengegners in einem Video bei Twitter an. Die Idee dahinter sei, eine „direktere, ungefilterte, spontanere und natürlichere Kommunikation“ aus Doha einzurichten.