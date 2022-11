Revierderby zwischen Schalke und Dortmund am 11. März

Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund findet als Topspiel des 24. Spieltags der Bundesliga am 11. März um 18.30 Uhr statt.

Frankfurt am Main (SID) - Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund findet als Topspiel des 24. Spieltags der Bundesliga am 11. März um 18.30 Uhr statt. Dies geht aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 20 bis 25 hervor. Weitere Highlights sind die Duelle der Europapokalkandidaten RB Leipzig und Union Berlin am 11. Februar oder eine Woche später das Traditionsduell zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach.