Brasilien, Frankreich, England: Messi nennt WM-Favoriten

Der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi zeigt sich zurückhaltend, was die Titelchance der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM angeht.

Der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi zeigt sich zurückhaltend, was die Titelchance der argentinischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar (ab Sonntag) betrifft.

„Wenn ich einige Mannschaften über andere stellen müsste, dann denke ich, dass Brasilien, Frankreich und England ein wenig über dem Rest stehen“, sagte das argentinische Aushängeschild in einem Interview mit der südamerikanischen Fußball-Konföderation Conmebol .

„Die Weltmeisterschaft ist so schwierig und kompliziert, dass alles passieren kann“, sagte Messi, der am Montag zu seinen Teamkollegen in Abu Dhabi gestoßen war.