Neue Zonen, Gulag-Kämpfe und DMZ-Modus - Warzone 2 ist kurz vor Release

Warzone 2 startet als Nachfolger des Battle-Royale-Hits von Call of Duty und wird einige Neuerungen einführen. Mit DMZ kommt ein Spezial-Modus in die Warzone-Landschaft.

Am 16. November startet die neue Ära von Warzone. Teil 2 wird das ursprünglich im März 2020 veröffentlichte Call of Duty: Warzone ablösen. Die Entwickler von Raven Software haben allerdings bereits bekannt gegeben, dass die klassische Version erhalten bleibt. Sie wird zunächst offline genommen und danach als Warzone Caldera wieder freigeschalten.

Warzone 2: Neue Zonen, Gulag-Kämpfe und DMZ-Modus

Wie im Hauptspiel wird die Option eingeführt, in die Third-Person-Perspektive zu schalten, um dem eigenen Operator über die Schulter schauen zu können. Im Battle-Royale ist dieser Modus besonders hilfreich, denn so kann besser um Ecken geblickt und Hinterhalte frühzeitig erkannt werden.

Der klassische Kreis, der die Spieler in der Warzone zusammentreibt, wird ebenfalls verändert. Es wird bis zu drei sichere Zonen geben. In mehreren kleinen Abschnitten auf der Karte werden die Spieler dann ums Überleben kämpfen und erst ganz am Ende gibt es eine finale Zone, in der alle verbliebenden Teams zusammenkommen.