Teresa Enke: Robert würde sich über Fortschritte freuen - neue FIFA-Kampagne #ReachOut

Bundestrainer Flick gedenkt Robert Enke

In ihren Augen gingen inzwischen viele Vereine besser mit dem Thema um und nähmen professionelle Hilfestellungen in Anspruch.

Auf die Frage, was ihr verstorbener Mann zu den Veränderungen sagen würde, meinte Enke: „Er würde sich sehr freuen zu sehen, was sich bezogen auf das Krankheitsbild auch im Sport verändert hat. Und er wäre zuversichtlich, dass wir den eingeschlagenen Weg der Enttabuisierung der Depression weitergehen.“

Am 13. Todestag ihres Mannes in der vergangenen Woche hatte Bundestrainer Flick bei der Bekanntgabe seines WM-Aufgebots dazu aufgefordert, wirklich auf das zu achten, „was wir uns alle vorgenommen haben: Dass wir mit den Menschen bewusster umgehen, dass wir auch immer wieder daran denken. Heute wäre so ein Tag, innezuhalten und an Robert zu denken.“