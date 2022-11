WM 2022: Infantino wirbt für Ukraine-Waffenruhe bei G20-Gipfel

Kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar wirbt Gianni Infantino beim G20-Gipfel in Indonesien für eine Waffenruhe in der Ukraine.

Kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar am Sonntag hat FIFA-Präsident Gianni Infantino beim G20-Gipfel in Indonesien für eine Waffenruhe in der Ukraine während der Endrunde geworben. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)