Neue Bayern-Gerüchte um Cristiano Ronaldo! Treibt der ManUnited-Zoff ihn in die Bundesliga?

Wieder Gerüchte um Ronaldo und Bayern

Nun bringt die Daily Mail auch wieder den FC Bayern ins Gespräch - und heizt die Gerüchteküche damit noch mehr an.

Konkret: Einem Exklusiv-Bericht der Boulevardzeitung zufolge sollen Klubverantwortliche des deutschen Rekordmeisters in der vergangenen Woche nach England geflogen sein, um Gespräche mit Ronaldo selbst und dessen Berater Jorge Mendes über einen möglichen Wechsel zu führen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Begründung des Blatts: Die Bayern hätten ihr Interesse wegen Bedenken über den Fitnesszustand von Königstransfer Sadio Mané (aktuell verletzt) und infolge der Unsicherheit über die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag läuft im Sommer aus) - obwohl gegenwärtig in bestechender Form - wiederbelebt.

Doch was ist tatsächlich dran an der wilden Meldung? SPORT1 weiß: Ronaldo ist in München weiterhin kein Thema! (NEWS: Ronaldo-Rückkehr nach Portugal?)