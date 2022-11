Tragödie um UFC-Liebling: "Rumble" Johnson stirbt mit 38 nach schwerer Krankheit

Anthony „Rumble“ Johnson, der für die MMA-Liga in zwei Pay-Per-View-Hauptkämpfen gegen Hall-of-Fame-Mitglied Daniel Cormier stand, ist am Sonntag im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Johnson war zuletzt für die kleinere Liga Bellator aktiv.

„Die Bellator-Familie ist erschüttert über sein vorzeitiges Ableben und wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit unser Beileid aus“, hieß es in einem Statement der Promotion. Johnsons genaue Todesursache wurde nicht genannt, es war aber schon länger bekannt, dass er schwer krank war. (NEWS: Alles zum Kampfsport)

Anthony „Rumble“ Johnson war schwer krank

Im September 2021 schrieb er lediglich Instagram: „Ich wünschte wirklich, ich könnte ins Detail gehen, wie krank ich wirklich bin. Ich weiß nur, dass ich so viele Gebete brauche, wie ich bekommen kann und wir sehen uns 2022, so Gott will. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst vor etwas, aber ich bin mit der Unterstützung von Freunden und Familie stark geblieben.“