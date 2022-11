WWE RAW liefert Erklärung für den seltsamsten Schachzug von Triple H

Eine Woche nach dem seltsam inszenierten Schiffbruch als „Mr. Money in the Bank“ stand Jungstar Austin Theory bei der TV-Show Monday Night RAW wieder im Zentrum. WWE ließ ihn dabei eine Erklärung für den vielfach als unlogisch kritisierten Schachzug abgeben, warum er die Jagd nach Topstar Roman Reigns aufgab - und vertiefte stattdessen die Fehde mit US-Champion Seth Rollins. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Austin Theory erklärt, warum er vor Roman Reigns kniff

Theory meldete sich bei RAW in einem Backstage-Interview zu Wort und führte aus, dass er keine Chance gesehen hätte, sein garantiertes Titelmatch gegen Universal Champion Roman Reigns einzulösen. Der sei „unaufhaltsam“ und „das Szenario, in dem ich erfolgreich gegen ihn eincashe, existiert nicht“: Reigns habe immer die Bloodline an seiner Seite, um ihn zu schützen - und selbst wenn nicht, habe ihn immer wer anders aufgehalten: Brock Lesnar beim SummerSlam, Tyson Fury bei Clash at the Castle.